Музей-заповедник "Кижи" будет возить к себе туристов на собственном теплоходе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ладожская верфь (Ленинградская область) построила для музея-заповедника "Кижи" (Карелия) теплоход, на котором музей планирует возить к себе на остров туристов из деревни Оятевщина с начала лета, сообщила директор музея Елена Богданова.

Она уточнила, что это будет судно музея, его спустят на воду 6 мая.

По словам Богдановой, эти перевозки стали возможны после того, как была построена автодорога Великая Губа - Оятевщина.

"Радует, что предприятия Ленинградской области внесли вклад в развитие туристической инфраструктуры межрегионального туристического проекта "Серебряное ожерелье России" и ее жемчужины - ансамбля Кижи", - сказал в свою очередь глава комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой.

Богданова также сообщила, что за минувшие майские праздники музей на острове посетили 3 750 туристов против 2000 годом ранее. Всего в 2021 году остров принял 233 тысячи посетителей.

Музей-заповедник "Кижи" расположен на острове и является одним из крупнейших в России музеев под открытым небом. Ансамбль Кижского погоста входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.