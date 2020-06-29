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Два военных самолета США провели новую разведку у российских рубежей на Черном море

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Самолеты ВМС и ВВС США в понедельник провели очередные многочасовые разведывательные полеты вблизи Черноморских границ России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени курсировал к юго-западу от Крыма на удалении примерно 70-80 км от побережья. Затем американский морской разведчик совершил пролет вдоль южного побережья Крыма в направлении Новороссийска. На обратном пути он приближался к Севастополю на расстояние около 34 км. Полет вблизи российских рубежей продолжался не менее трех часов.

Вслед за ним к Крыму подлетел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он выполнял задание на более близком расстоянии от берега - 47-65 км. Маршрут полета самолета радиоэлектронной разведки проходил от юго-запада Крыма до Туапсе в Краснодарском крае. Перед подлетом к российским рубежам он был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком KC-135T для увеличения продолжительности полета.

В понедельник над Черным морем был также зафиксирован полет стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4A Global Hawk, который направлялся в воздушное пространство Грузии. В ходе аналогичного полета 26 июня американский дальний дрон совершил пролеты вблизи границ России на Кавказе, Абхазии и Южной Осетии.

После выхода из воздушного пространства Грузии беспилотник США в понедельник выполнял длительный полет вдоль побережья Кубани и Крыма.

Как сообщалось, в минувшую пятницу, 26 июня, у российских рубежей на Черном море были также зафиксированы полеты двух патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon, стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135W и самолета-заправщика KC-135.

По сообщению Минобороны РФ, на их перехват поднимался российский истребитель дежурных сил ПВО Су-30. "Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

США P-8A Poseidon Крым Черное море

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