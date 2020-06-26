Разведчики США изменили курс над Черным морем после приближения истребителя ВКС РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские самолеты-разведчики поменяли маршрут над Черным морем после того, как российские военные подняли на перехват истребитель Су-30, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

В Минобороны РФ заявили, что полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В Минобороны РФ заявили, что действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря в пятницу были своевременно обнаружены дежурными силами по ПВО Южного военного округа.

"На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля", - отмечается в сообщении.

Перехват осуществил истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота, сообщили в Минобороны РФ.

Су-30СМ – истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

19 июня в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 после обнаружения над Охотским морем двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52.

25 июня объединенное американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители ВВС США F-22 Raptor вылетали на перехват двух российских противолодочных самолетов Ил-38, вошедших в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.