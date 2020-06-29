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Песков усомнился в существовании системы контроля явки на голосование по Конституции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается в существовании системы контроля явки избирателей на голосование по поправкам в Конституцию, которая якобы работает на серверах госорганов РФ.

"Я не знаю, так это или нет. Но если предположить, что кого-то из бюджетников заставляли получать QR-код, чтобы участвовать в голосовании, это, конечно, то, против чего выступал бы категорическим образом президент Путин", - Песков журналистам.

Он напомнил, что, по мнению президента, чистота голосования должна быть главной целью.

Ранее издание "Медуза" сообщило об электронной системе, которая якобы позволяет контролировать явку сотрудников крупных предприятий на голосование по поправкам к Конституции. По данным издания, компаниям выделяется диапазон штрихкодов или QR-кодов, которые впоследствии сканируют волонтеры на избирательных участках под предлогом проведения викторин.

Песков заметил, что ничего не знает о такой системе. "Я не понимаю, как мне на работе могут дать QR-код, чтобы я участвовал в розыгрыше чего-то. Вот я работаю в администрации президента. Я также не понимаю, как может какой-нибудь сотрудник "Ростеха" получить QR-код, как можно его обязать этот QR-код носить. Я не могу себе такого представить", - сказал пресс-секретарь.

Он также предположил, что информация о такой системе может оказаться фейком.

Хроника 15 января – 29 июня 2020 годаИзменение Конституции
Дмитрий Песков

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