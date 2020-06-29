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Матвиенко предложила и в дальнейшем проводить голосования по нескольку дней

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Практика голосования в течение нескольких дней подряд показала свою состоятельность и может применяться в будущем, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Изменение Конституции

Она 29 июня проголосовала по поправкам в Конституцию в Петербурге, на участке №2237.

"Сегодня уже можно утверждать, что решение по проведению голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Кстати, такая практика используется в целом ряде государств, и надо подумать - может, нам тоже впредь использовать эту возможность? Потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. Во-вторых, с учетом санитарно-эпидемиологических требований, нет очередей, нет скопления людей. И в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно", - сказала Матвиенко.

В ходе общения с наблюдателями она не услышала от них никаких нареканий к новой системе.

Голосование по поправкам началось 25 июня и проходит ежедневно по 1 июля. 1 июля объявлен выходным днем. С 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области действует возможность проголосовать через интернет.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 29 июня 2020 годаИзменение Конституции
Валентина Матвиенко Петербург Конституция

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