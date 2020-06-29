В РАН установили дезинфицирующий модуль, уничтожающий COVID-19 туманом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В здании Российской академии наук в Москве установили разработанную российскими учеными специальную проходную камеру, которая распыляет антисептик в виде мелкодисперсного тумана на одежду и кожу человека, уничтожая коронавирус.

"Здесь использованы фундаментальные методы ультразвуковых воздействий, чтобы получить облако тумана - мельчайших частиц антисептика, которые покрывает поверхности на коже и одежде человека. Ноу-хау состоит в том, что поток антисептика идет с учетом анатомического строения, роста и одежды человека, чтобы частицы тумана двигались вокруг посетителя. Покрытие очень удачное - 96-97%", - сказал "Интерфаксу" замдиректора московского Федерального научного агроинженерного центра ВИМ (ФНАЦ ВИМ), член-корреспондент, профессор РАН Алексей Дорохов.

В пресс-службе РАН агентству сообщили, что камеру установят на входе в здание президиума РАН на Ленинском проспекте, 14 в Москве, где во вторник состоится очередное заседание президиума РАН.

Проходная камера - модуль дезинфекции проходного типа - был разработан в ФНАЦ ВИМ под руководством директора учреждения академика Андрея Измайлова, рассказал Дорохов. У ВИМ уже были наработки в этой области с 2009 года, поэтому первый прототип системы появился в марте этого года, а сейчас в институте готовы к серийному производству на заводе в Москве.

Камера в полном исполнении выглядит как проходной короб длиной в 1,8 м, 2 м высотой и чуть более метра в ширину, с прозрачными шторками на входе. Как рассказал Дорохов, в камеру встроена цифровая система, которая перед входом бесконтактно измерит температуру тела посетителя, предложит обработать руки антисептиком, а потом выпустит облако тумана для дезинфекции тела, одежды и предметов. В бюджетном исполнении "туннель" выполнен из сборного клеенчатого материала, а модуль, который распыляет антисептик, стоит рядом с конструкцией. Заявленная пропускная способность "туннеля" - 120 человек в час, а обработка одного посетителя занимает 15 секунд.

По словам Дорохова, в ВИМ надеются, что их разработка будет востребована в торговых центрах, гостиницах и курортных зонах, а также на производствах, где работают люди.

Между тем, в середине июня сообщалось, что "дезинфекционный туннель" с похожим методом работы был установлен в резиденции президента России в Ново-Огарёво, и, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на входе в Кремль. В свою очередь, Дорохов агентству пояснил, что это – другая разработка, которую ведет пензенская компания.