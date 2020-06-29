Число "удаленщиков" в России увеличилось с апреля в 30 раз

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - С 1 апреля в 30 раз увеличилось число россиян, работающих на так называемой удаленке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства, я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости", - сказал Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда. Он добавил: "Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз".

Форма удаленной занятости, отметил премьер, стала удобной для многих категорий работников, в том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью, а также родителям с маленькими детьми.

"Она также является перспективной формой занятости для таких сфер, как информационные технологии и ряд программ среднего и высшего образования", - сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что права людей, занятых в удаленном режиме, должны быть защищены в соответствии с законом.