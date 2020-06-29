Глава Минобрнауки назвал самую востребованную в мире IT-профессию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Самый большой кадровый дефицит в мире информационных технологий сложился в сфере аналитики данных, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире - это аналитик данных, если брать результаты исследований, которые нам доступны", - сказал Фальков на совещании по ситуации на рынке труда у премьера Михаила Мишустина в понедельник.

По словам министра, если говорить о России, то IT-сфера также является одной из самых востребованных.

"Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические", - отметил Фальков.

Хорошо и быстро трудоустраиваются выпускники инженерных специальностей, добавил он. У инженерных вузов проблем с трудоустройством выпускников нет. В целом, среди российских университетов лидеры по трудоустройству - это МГУ и СПбГУ, отметил Фальков.