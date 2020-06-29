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Су-27 поднимались в воздух на "перехват" американских самолетов над Черным морем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-27 в понедельник "перехватили" самолеты-разведчики США над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Там отметили, что дежурные силы по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря обнаружили и взяли на сопровождение патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Сопровождение велось на "значительном удалении от государственной границы Российской Федерации", нарушения государственной границы России допущено не было.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - отмечается в сообщении.

Су-27 - российские истребители четвертого поколения, разработанные в ОКБ Сухого. Входят в состав российских дежурных сил ПВО.

Предыдущий раз о "перехвате" американских самолетов над Черным морем Минобороны РФ сообщало 26 июня. Тогда в воздух был поднят истребитель Су-30 для сопровождения самолетов-разведчиков США - патрульного самолета Р-8А "Посейдон", стратегического самолета-разведчика RC-135 и самолета-заправщика КС-135.

27 июня Минобороны РФ сообщило, что семь российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевыми и Норвежским морями, а также северной частью Тихого океана. По словам российских военных, США и Норвегия поднимали в воздух свои истребители.

25 июня объединенное американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители ВВС США F-22 Raptor вылетали на "перехват" двух российских противолодочных самолетов Ил-38, вошедших в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.

19 июня в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 после обнаружения над Охотским морем двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52.

Су-27

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