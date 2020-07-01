Российские военные "перехватили" над Черным морем самолет-разведчик США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в среду подняли истребители дежурных сил ПВО на "перехват" самолета-разведчика США над Черным морем, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Как говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс", в воздух были подняты многоцелевые Су-27 морской авиации Черноморского флота.

"Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы Российской Федерации", - заявили в округе.

Предыдущий раз российские военные сообщали о вылете истребителей Су-27 на "перехват" разведывательных самолетов США над Черным морем 29 июня.

Южный военный округ в среду сообщил, что действия самолета разведывательной авиации США над акваторией Черного моря были своевременно обнаружены российскими дежурными силами противовоздушной обороны.

Как заявили в округе, "на значительном удалении от границы Российской Федерации приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля". По его данным, нарушения границы государства допущено не было.

Военные сообщили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.