Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

Российские военные "перехватили" над Черным морем самолет-разведчик США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в среду подняли истребители дежурных сил ПВО на "перехват" самолета-разведчика США над Черным морем, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Как говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс", в воздух были подняты многоцелевые Су-27 морской авиации Черноморского флота.

"Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы Российской Федерации", - заявили в округе.

В РоссииСу-27 поднимались в воздух на "перехват" американских самолетов над Черным моремЧитать подробнее

Предыдущий раз российские военные сообщали о вылете истребителей Су-27 на "перехват" разведывательных самолетов США над Черным морем 29 июня.

Южный военный округ в среду сообщил, что действия самолета разведывательной авиации США над акваторией Черного моря были своевременно обнаружены российскими дежурными силами противовоздушной обороны.

Как заявили в округе, "на значительном удалении от границы Российской Федерации приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля". По его данным, нарушения границы государства допущено не было.

Военные сообщили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав российских дежурных сил ПВО.

Черное море США Су-27 Южный военный округ

Новости по теме

Новости

СКР заинтересовался делом о нападении сотрудника генпрокуратуры на полицейского

Изменение Конституции

По первым данным, 72,92% проголосовавших поддержали изменения в Конституцию

Изменение Конституции

Памфилова пообещала после голосования по Конституции составить "черный файл" провокаторов

На сайт ЦИК РФ были совершены две хакерские атаки

Изменение Конституции

В Минкомсвязи объяснили человеческим фактором инциденты с повторным голосованием

Изменение Конституции

На Камчатке, Чукотке, Сахалине и Магадане завершилось голосование по Конституции

Изменение Конституции

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Сотрудники ГАИ выписали с начала года почти 40 млн штрафов за превышение скорости

Пандемия коронавируса

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556

Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');