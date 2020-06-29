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Общественная палата получила более 170 сообщений о нарушениях при голосовании

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Общественная палата РФ получила более 170 сообщений от наблюдателей и региональных общественных палат по поводу несоответствия проведения голосования выработанному вместе с ЦИК России "золотому стандарту", сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

"На протяжении пяти дней в России почти 512 тысяч общественных наблюдателей ведут общественный контроль за ходом голосования, следят за тем, чтобы процедура голосования неукоснительно соблюдалась. На данный момент ситуационный центр, наши волонтеры связались с более чем 16 тысячами общественных наблюдателей в регионах, зафиксировано 131 сообщение о том, что стандарт (голосования) не соблюдается", - сказала Михеева на брифинге в понедельник.

Кроме того, на горячую линию ОП РФ поступило более 180 сообщений и вопросов, по каждому из которых ведется работа. Еще 48 сообщений поступило от региональных общественных палат.

По всем обращениям проводится проверка на месте, отметила она. Ни о каких конкретных выявленных нарушениях Михеева не сообщила.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически идет в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.

Общественная палата РФ

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