Явка на электронное голосование достигла 90%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области составила чуть больше 90%, по данным Общественного штаба по наблюдению.

На 10:35 30 июня, шестого дня голосования, было выдано 1 072 844 электронных бюллетеня, то есть явка составила 90,10% от записавшихся, из них было принято 1 056 212 голосов. Всегона онлайн-голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139 500 в Нижегородской области.

Электронное голосование во вторник проходит в последний день. 1 июля проголосовать по поправкам можно будет только на участке. Тем, кто записывался на онлайн-голосование, но так и не проголосовал, можно прийти на участок. Если в УИК убедятся, что человек не успел проголосовать через интернет, ему выдадут бюллетень.