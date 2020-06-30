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Явка на электронное голосование достигла 90%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области составила чуть больше 90%, по данным Общественного штаба по наблюдению.

Изменение Конституции

На 10:35 30 июня, шестого дня голосования, было выдано 1 072 844 электронных бюллетеня, то есть явка составила 90,10% от записавшихся, из них было принято 1 056 212 голосов. Всегона онлайн-голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139 500 в Нижегородской области.

Электронное голосование во вторник проходит в последний день. 1 июля проголосовать по поправкам можно будет только на участке. Тем, кто записывался на онлайн-голосование, но так и не проголосовал, можно прийти на участок. Если в УИК убедятся, что человек не успел проголосовать через интернет, ему выдадут бюллетень.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 30 июня 2020 годаИзменение Конституции
Москва Нижегородская область Конституция

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