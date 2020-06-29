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Правительство РФ вновь увеличило лимит по программе льготных кредитов под 2%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ еще раз увеличило лимит по программе кредитования под 2% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения рабочих мест.

"В четверг было рассмотрено на заседании правительства распоряжение по увеличению лимитов этой программы, и лимиты сейчас составляют 468 млрд рублей", - сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на совещании по ситуации на рынке труда под председательством премьера Михаила Мишустина.

Изначально лимит по этой программе составлял 248 млрд рублей. В июне правительство увеличило его до 352 млрд рублей.

"Уже одобрено банками кредитов на 289 млрд рублей, тем самым более 3 млн рабочих мест уже поддержано. Программа активно реализуется, и мы видим, что те цифры, те лимиты, которые установлены, будут востребованы предпринимателями", - сказал Решетников.

В рамках расширения программы увеличен также объем субсидии банкам на 3,3 млрд - до 15,75 млрд рублей, лимит поручительств ВЭБа - на 100 млрд рублей, сообщило Минэкономразвития.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников

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