Системообразующие предприятия получили льготные кредиты на 139 млрд руб.

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские системообразующие предприятия получили кредиты на оборотные средства примерно на 139 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.

"Особого внимания требовали и системообразующие предприятия. Они в нашей стране – крупнейшие работодатели для более чем 6 миллионов человек. Их деятельность оказывает влияние на четверть экономики России, поэтому мы постоянно мониторили финансовое состояние этих предприятий. Конечно, предусмотрели для них целый набор мер поддержки, и прежде всего – программу льготного кредитования на пополнение оборотных средств. По ней уже получено около 139 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Он также сообщил, что по госпрограмме кредитования на выплату зарплат под 0% банки заключили около 20 тыс. договоров на общую сумму около 93 млрд рублей.

"А с 1 июня запустили еще одну программу кредитования со списанием при условии, что компания сохранит большинство своих сотрудников. Эти меры касались не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний из пострадавших отраслей, и тех, конечно, которые ориентированы на потребительский рынок", - отметил премьер-министр.

Минэкономразвития 7 июля сообщало, что по программе кредитования системообразующих предприятий банки выдали 132,9 млрд рублей, заключено 143 договора. Всего к программе на тот момент присоединились 17 банков.

По данным министерства, средний размер кредита составляет свыше 900 млн рублей. Кредиты выдаются заемщикам под 2,9%, остальная часть субсидируется банкам государством. Лимит программы – 400 млрд рублей.

Госпрограмма по выдаче малому и среднему бизнесу беспроцентных кредитов на выплату зарплат была запущена в конце марта. Часть затрат на реализацию этой программы несет правительство. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов определяется исходя из численности занятых и МРОТ в расчете на 6 месяцев.

Позднее в июне была запущена госпрограмма выдачи зарплатных кредитов под 2%, эти кредиты бизнес потом полностью или частично сможет не возвращать при сохранении рабочих мест в компании.