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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
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Роспотребнадзор не обнаружил серьезных мутаций коронавируса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ученые подведомственного Роспотребнадзору государственного научного центра "Вектор" выделили более ста штаммов нового коронавируса, но ни один из них не показал существенных для свойств вируса мутаций, заявляют в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзоре отмечает в сообщении, распространенном во вторник, что вирусы очень изменчивы, и при заражении каждого следующего человека могут возникать тысячи мутаций. ГНЦ "Вектор" следит за такой изменчивостью, чтобы как можно раньше выявить мутации в вирусе и их изучить.

"Это важно для того, чтобы быть уверенным в правильной диагностике заболевания - измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами, - или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных", - отметили в пресс-службе.

По последним данным на утро вторника, в России за сутки зарегистрированы 6 693 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 составило 647 849.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения и только набирает темп.

Роспотребнадзор Вектор коронавирус

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