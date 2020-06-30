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В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 693 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в вторник.

У 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост в стране устойчиво снижается, как минимум, c середины июня. Если 14 июня в России было 8,8 тыс. новых случаев, то уже через неделю было около 7,7 тыс., а еще через неделю этот показатель опустился до уровня в 6,7 тыс.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в вторник составил 0,83 (накануне 0,80; в воскресенье 0,81, в субботу 0,78). В России этот показатель равняется 0,95 (накануне 0,93; в воскресенье 0,92; в субботу 0,91). Оба показателя с середины мая демонстрируют тенденцию к колебаниям с периодом в 6-9 суток.

За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода. В понедельник оперативный штаб сообщал о 93 смертях, 28 июня их было 104, еще днем ранее - 188.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 320 умерших и 412 650 выписанных (9 220 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 225 879.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших после США (2,59 млн) и Бразилии (1,36 млн), однако ее догоняет Индия (566,8 тыс., суточный прирост 18,5 тыс.).

Ситуация в регионах

По данным штаба, в Москве за сутки зафиксировано 745 новых случаев COVID-19, 35 человек скончались и 2 295 выздоровели.

Еще 301 новый случай инфекции отмечен в Московской области, 279 - в Ханты-Мансийском АО, 276 - в Свердловской области, 253 - в Санкт-Петербурге, 248 - в Ямало-Ненецком АО, 242 - в Иркутской области, 203 - в Нижегородской области.

Также 179 случаев пришлись на Воронежскую область, по 144 новых пациента - в Челябинской области, Красноярском крае, 125 - в Тыве, 118 - в Мурманской области, 110 - в Саратовской области, 109 - в Новосибирской области, 106 - в Ульяновской области, 102 - в Архангельской области. В других регионах суточный прирост составил менее ста случаев.

коронавирус

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