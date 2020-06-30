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Старейшему дереву на байкальском острове Ольхон исполнилось 777 лет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В июне 2020 года исполнилось 777 лет старейшему дереву на острове Ольхон на Байкале, сообщила сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Это лиственница "Страж Ольхона".

Возраст дерева оценили участники экспедиций "Деревья – памятники живой природы" и "Древо Байкала". В заповедники отмечают, что на острове старше нее деревьев нет.

Эксперт в области экологии растений, доктор биологических наук Любовь Касьянова считает, что лиственницу можно назвать уникальным ботаническим объектом. Она обращает внимание, что несколько крупных ветвей дерева спустились вниз и укоренились, сформировав три дочерние особи разного возраста.

"Страж Ольхона" внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев и реестр Байкальских раритетных деревьев, а в будущем, как отмечают экологи, может получить почетный статус "памятника природы".

Ольхон - самый большой остров на Байкале длиной 73,5 км, шириной до 15 км. С материком его соединяет паромная переправа. Остров является самым популярным местом отдыха туристов на озере.

Ольхон Байкал

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