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Строительство асфальтовой дороги началось на острове Ольхон

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первую асфальтобетонную дорогу начали делать на острове Ольхоне, являющемся самым популярным местом отдыха российских и иностранных туристов на Байкале, сообщает в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

"Специалисты приведут в нормативное состояние подъезд к посёлку Хужир. Сейчас это грунтовый участок длиной 5 км. На остров уже доставлено всё необходимое для начала проведения работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капитальный ремонт займет два года.

Кобзев пояснил, что дорога сейчас на острове представляет собой гравийную "гребёнку" длиной 40 км - от парома до деревни Харанцы. Проезд по ней затруднителен для местных жителей и туристов.

"Привести дорогу в нормативное состояние еще в 2017 году поручил президент РФ Владимир Путин", - добавил Кобзев.

Ольхон является частью Прибайкальского нацпарка. В связи с этим работы там ограничены. Перед началом проекта Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области пришлось оформить в Минприроды РФ сервитут - ограниченное право пользования землями нацпарка для размещения техники, оборудования, инертных материалов. Ограниченное право пользования позволит передать проектную документацию на государственную экспертизу.

"В следующем году мы рассчитываем начать реконструкцию 29,6 км пути от парома до подъезда к поселку Хужир. Далее мы выполним капитальный ремонт дороги в самом посёлке Хужир и после него, в планах реконструкция до села Харанцы и паромных переправ", - цитирует пресс-служба главу Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Юлию Гордину.

Байкал Ольхон Минприроды РФ Игорь Кобзев

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