Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Говорить о датах возобновления международного авиасообщение пока преждевременно, считает глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", - сообщил Дитрих журналистам через пресс-службу.

Кроме того, он опроверг информацию о возобновлении полетов из РФ в Турцию с 15 июля.

"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", - сказал министр.