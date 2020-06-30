Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано
Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Говорить о датах возобновления международного авиасообщение пока преждевременно, считает глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Пандемия коронавируса

"Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", - сообщил Дитрих журналистам через пресс-службу.

Кроме того, он опроверг информацию о возобновлении полетов из РФ в Турцию с 15 июля.

"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", - сказал министр.

Минтранс РФ Евгений Дитрих

Новости

Hyundai начал строить завод автомобильных двигателей в Петербурге

Изменение Конституции

Явка на голосовании по Конституции превысила 45%

Путин днем выступит с телеобращением

Путин днем выступит с телеобращением
Изменение Конституции

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

Экс-замглавы Минпромторга РФ оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Экономический кризис

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

Структура "Альфа-групп" займется поиском активов банкира Сергея Пугачева

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Режим самоизоляции позволил спасти жизни до 3,8 млн россиян, подсчитали эксперты

Режим самоизоляции позволил спасти жизни до 3,8 млн россиян, подсчитали эксперты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');