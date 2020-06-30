Эксперты сообщили о переносе открытия 30% торговых центров в РФ на более поздние сроки

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Открытие почти трети торговых центров в России по итогам первого полугодия 2020 года перенесено на более поздние сроки, сообщили во вторник в компании Cushman & Wakefield, специализирующейся на операциях с коммерческой недвижимостью.

"По итогам первого полугодия 2020 года открытие 30% торговых объектов в России было перенесено на 2021 год и более поздние периоды. До конца года девелоперы продолжат переносить сроки ввода объектов", - говорится в сообщении. Аналитики отмечают, что в России будет построено около 350 тыс. кв.м торговых площадей, из них значительная часть (230 тыс. кв.м) - в Москве.

"Строительство объектов во время режима самоизоляции было приостановлено на государственном уровне, поэтому сроки ввода ряда торговых центров сдвинулись. Другой причиной переносов могут быть трудности с заполнением новых объектов арендаторами, так как многие ритейлеры вынуждены приостановить программы развития на ближайшее время и значительно сократить новые открытия в среднесрочной перспективе", - подчеркнула замруководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях перенос ввода торговых объектов является оптимальным решением для девелоперов, особенно если ТЦ находится на начальной стадии строительства.

По оценкам экспертов, за первое полугодие 2020 года в России было открыто три торговых центра общей площадью более 130 тыс. кв.м. При этом все они открыты в Москве, в регионах не введено ни одного торгового объекта площадью более 15 тыс. кв.м. В прошлом году за аналогичный период было введено 196 тыс. кв.м торговых площадей, что на 33% больше нынешних показателей, отмечают аналитики.