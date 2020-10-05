В Москве стало на четверть меньше сделок по аренде и продаже офисов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве из 18,3 млн кв.м офисов пустуют 2,2 млн кв.м, объем новых сделок аренды и продажи по итогам трех кварталов 2020 года упал на 25% по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield.

"Уровень вакансии превысил показатель прошлого года на 2,9 п.п.", - пишут аналитики.

Они также отметили двукратный рост предложения субаренды: за первые девять месяцев 2020 года на этот рынок вышло 32,7 тыс. кв.м (27 тыс. кв.м - в классе А). За аналогичный период прошлого года сдать пытались 17,6 тыс. кв.м, но в целом доля субаренды в общем объеме рынка остается минимальной.

Из-за приостановки строительства во втором квартале по темпам ввода новых офисных площадей 2020 год точно не догонит 2019-й, считают аналитики. При этом показатель ввода в III квартале оказался в несколько раз выше, чем в предыдущем. Всего в сегменте офисной недвижимости классов А, В+ и В- за три квартала введено 148 тыс. кв.м новых площадей, в том числе такие крупные объекты, как "ВТБ Арена Парк", "Калибр" (строение 17), а также "РТС Измайловский".

По предварительным оценкам, объем сделок по аренде и продаже составил 1,1 млн кв.м. Средняя стоимость аренды квадратного метра оценивается в 20 915 рублей в год. Отложенный спрос будет реализован только в следующем году, и то при условии, что в последние месяцы этого года активизируются переговорные процессы, считают в Cushman & Wakefield.

Аналитики компании ткаже отметили, что чистый прирост предложения на гостиничном рынке Москвы в январе-августе составил 0 номеров, все запланированные открытия перенесены на четвертый квартал.

Сейчас в Москве насчитывается около 57,6 тыс. гостиничных номеров (без учета хостелов и апартаментов), из них 20,2 тыс. - современного качества. Все они простаивали в месяцы карантинных ограничений. В июле-августе спрос частично восстановился, преимущественно за счет внутреннего туризма.

Однако эксперты пока не могут сказать, сохранится ли активность на рынке после окончания сезона отпусков. Для этого необходимо, чтобы гостиницы были востребованы бизнес-клиентурой, а проведение крупных мероприятий все еще под запретом.