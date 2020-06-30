Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату.

Главы государств возложили цветы к мемориалу, прозвучали государственные гимны России и Белоруссии. Президенты после выступления пообщались с ветеранами: одному из них Путин дал свой автограф.

Церемония показана в эфире телеканала "Россия24".

Речь Путина

В боях подо Ржевом Красная армия понесла чудовищные потери, но эта битва приблизила перелом во всей Второй мировой войне, заявил президент РФ.

"Еще не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело было вспоминать страшную, так называемую ржевскую мясорубку. Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли", - заявил Путин на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Невозможно без боли думать о потерях, понесённых в этих местах Красной армией, продолжил президент.

"Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трехсот тысяч человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра", - сказал Путин.

Он подчеркнул огромное значение этой битвы в победе советского народа над нацизмом.

"Она окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно. Как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины", - сказал глава государства.

"Невероятная ярость" этой борьбы изматывала врага, сокращала и подтачивала "гигантскую военную машину" гитлеровцев, добавил он.

"Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днём приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики. Тот самый окончательный, решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны", - подчеркнул президент.

Речь Лукашенко

Президент Белоруссии заявил, что открытый Ржевский мемориал советскому солдату является символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией.

"Мемориал советскому солдату всегда будет символом нерушимой дружбы между Беларусью и Россией, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии открытия.

"Пока мы создаем такие памятники, пока приходим к этим памятникам – мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. Как только забудем дорогу к этим святым местам – мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, "открытие этого мемориала, торжества на прошлой неделе в российской столице (парад Победы - ИФ), митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победы, наша победа, память и слава, которую мы впредь будем свято хранить".

"Это и есть реальная связь времен и поколений, незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и прежде всего, белорусов и россиян", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент также предостерег от реабилитации нацизма. "Мы не позволим умалить значение великой победы и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что "Беларусь и Россия абсолютно едины в этом стремлении".