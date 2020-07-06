Путин поручил ежегодно проводить международную акцию "Сад памяти"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Министерству природы ежегодно проводить международную акцию "Сад памяти", говорится в списке поручений главы государства. К акциям следует привлекать представителей общественности и волонтеров.

На прошлой неделе Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках этой акции посадили ели у Ржевского Мемориала советскому солдату и приняли участие в открытии мемориала.

Организаторы акции "Сад памяти" предложили президентам продолжить эту традицию и следующим летом посадить деревья в Белоруссии в честь всех погибших в Брестской крепости. Путин и Лукашенко согласились.