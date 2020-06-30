Глава ФАС обещал, что квоты на госзакупки не затронут закупки 99% импортных товаров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Введение квотирования госзакупок продукции российского (евразийского. - ИФ.) производства не приведет к ограничениям на закупку 99% импортных товаров, заявил глава ФАС Игорь Артемьев на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

Он подчеркнул, что ущерб конкуренции при введении механизма квотирования должен быть минимальным.

"Поэтому квоты будут не по всем отраслям, а по конкретным видам продукции и предприятиям, - добавил чиновник. - Сейчас постановления правительства (должны определить размер квот и порядок их выполнения. - ИФ.) готовятся - это одна из программ импортозамещения, в которой все будет носить точечный характер".

По словам Артемьева, квотирование в первую очередь может использоваться при закупках в целях обеспечения безопасности и обороноспособности государства. "Значительная часть закупок по понятным причинам здесь будет отдана российским компаниям, - сказал глава ФАС. - Думаю, что когда сможем решить вопрос качества, то значительная часть закупок может быть отдана российским компаниям в IT-отрасли. Но это вряд ли будет касаться продукции массового потребления, компьютеров и т.п.".

В июне были внесены в Госдуму и приняты в первом чтении поправки к закупочному законодательству, предусматривающие введение механизма квотирования госзаказчиками и госкомпаниями закупок российской продукции. Соответствующие законопроекты предусматривают внесение, соответственно, в 44-ФЗ и 223-ФЗ поправок, которые наделяют правительство правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также правительство будет устанавливать размер квоты.

Действие положений о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС. Вице-премьер Юрий Борисов, отмечая успехи импортозамещения, отмечал, что "квоты будут "включаться" именно там, где мы видим наличие возможностей у промышленности, но в противовес этому - доминирование импорта по непонятным причинам".

Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко ранее заявляла "Интерфаксу", что квоты на закупку российских товаров будут распространяться прежде всего на продукцию высокотехнологичных отраслей экономики.

Эти законопроекты были подготовлены в январе-феврале 2020 года Минпромторгом. Минфин тогда их не поддержал.

Это не первое такое предложение (о квотировании закупок российской продукции) Минпромторга. Так, летом прошлого года Минпромторг подготовил проект правительственного постановления, которым для товаров российского производства предлагалось установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% - в 2021 году.