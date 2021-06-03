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"Ростеху" разрешили не раскрывать закупки в сфере информационной безопасности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU -Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Ростех" не будет размещать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок сведения в отношении средств защиты информации, говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Этим документом утвержден перечень товаров, работ, услуг в сфере информационной безопасности, сведения о которых не составляют гостайну, но не подлежат публикации в ЕИС.

Сейчас закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) дает правительству право определить, в частности, перечень или группу товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС.

В утвержденный правительством перечень включены средства защиты информации (СЗИ), а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с помощью СЗИ. Кроме того, в перечне содержатся различные услуги в области защиты информации, в том числе, услуги по оценке уязвимости объектов промышленного назначения, связи, здравоохранения и т.п.

"Ростех" и многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса находятся под американскими санкциями несколько лет.

Для защиты предприятий и организаций, находящихся под санкциями, в прошлом году, в числе прочего, был принят закон, по которому заказчики (в том числе госкомпании) не должны размещать в ЕИС планы-графики своих закупок, связанных с обеспечением гособоронзаказа.

Более того, в прошлом году депутат Владимир Гутенев предлагал временно вывести "Ростех" из-под действия закупочного законодательства при проведении закупок в рамках исполнения контрактов по гособоронзаказу.

Ростех Правительство Владимир Гутенев США

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