Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:08Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

СК вновь прекратил уголовное дело экс-главы Общественной палаты Саратовской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области во второй раз прекратили уголовное дело экс-председателя региональной Общественной палаты, сообщили во вторник "Интерфаксу" в региональном следственном СК.

"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления (п.2 ч.1 ст 24 УПК РФ)", - сказал представитель следствия.

Уголовное дело в отношении Александра Ландо было возбуждено в апреле 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2014 году администрация Саратова проводила конкурс на организацию пассажирских перевозок, и Ландо предложил одному из участников - гендиректору автотранспортного предприятия - помощь в победе за ежемесячное вознаграждение в 150 тыс. рублей.

"При этом общественный деятель не обладал соответствующими полномочиями и никаким образом не мог повлиять на результаты проводившегося отбора", - отмечало следствие.

Перевозчик предоставил нужную документацию и без чьего-либо вмешательства стал победителем по всем лотам, на которые подавал заявки. Однако, как считает следствие, Ландо убедил гендиректора, что тот победил именно с его помощью. В результате с декабря 2014 года по июль 2018 года общественник получил 6,6 млн рублей.

Следствие прекратило уголовное дело в апреле этого года за отсутствием состава преступления, но затем прокуратура области отменила это постановление. Все материалы были переданы в аппарат регионального СУ СКР для дополнительных следственных действий.

Ландо оставил пост главы Общественной палаты области в феврале 2019 года.

Саратовская область Александр Ландо

Новости

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес

ФАС предложила узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы

ФАС предложила узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы
Пандемия коронавируса

Российские ученые связали тяжелое течение COVID-19 с фактором Виллебранда

Российские ученые связали тяжелое течение COVID-19 с фактором Виллебранда

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Эксперты сообщили о переносе открытия 30% торговых центров в РФ на более поздние сроки

Эксперты сообщили о переносе открытия 30% торговых центров в РФ на более поздние сроки

Путин заявил, что сейчас в России проходит голосование за будущее страны

Изменение Конституции

Памфилова пообещала защитить от увольнений жаловавшихся избирателей-бюджетников

Памфилова пообещала защитить от увольнений жаловавшихся избирателей-бюджетников

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Hyundai начал строить завод автомобильных двигателей в Петербурге

Изменение Конституции

Явка на голосовании по Конституции превысила 45%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');