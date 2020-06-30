СК вновь прекратил уголовное дело экс-главы Общественной палаты Саратовской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области во второй раз прекратили уголовное дело экс-председателя региональной Общественной палаты, сообщили во вторник "Интерфаксу" в региональном следственном СК.

"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления (п.2 ч.1 ст 24 УПК РФ)", - сказал представитель следствия.

Уголовное дело в отношении Александра Ландо было возбуждено в апреле 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2014 году администрация Саратова проводила конкурс на организацию пассажирских перевозок, и Ландо предложил одному из участников - гендиректору автотранспортного предприятия - помощь в победе за ежемесячное вознаграждение в 150 тыс. рублей.

"При этом общественный деятель не обладал соответствующими полномочиями и никаким образом не мог повлиять на результаты проводившегося отбора", - отмечало следствие.

Перевозчик предоставил нужную документацию и без чьего-либо вмешательства стал победителем по всем лотам, на которые подавал заявки. Однако, как считает следствие, Ландо убедил гендиректора, что тот победил именно с его помощью. В результате с декабря 2014 года по июль 2018 года общественник получил 6,6 млн рублей.

Следствие прекратило уголовное дело в апреле этого года за отсутствием состава преступления, но затем прокуратура области отменила это постановление. Все материалы были переданы в аппарат регионального СУ СКР для дополнительных следственных действий.

Ландо оставил пост главы Общественной палаты области в феврале 2019 года.