Экс-глава саратовской Общественной палаты взыскал полмиллиона на адвокатов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд постановил взыскать с министерства финансов РФ более полумиллиона рублей в пользу бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо, сообщает пресс-служба суда.

С Минфина взыскана сумма расходов Ландо на оказание юридической помощи с учетом индексации, 521 918 рублей, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, дело в отношении него было возбуждено в апреле 2019 года по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году администрация Саратова проводила конкурс на организацию пассажирских перевозок. Перед началом отбора претендентов подозреваемый предложил одному из участников – гендиректору автотранспортного предприятия – содействие в победе за ежемесячное вознаграждение в 150 тыс. рублей.

При этом, как отмечало следствие, общественный деятель не обладал соответствующими полномочиями и никаким образом не мог повлиять на результаты проводившегося отбора.

Перевозчик, предъявивший нужную документацию, был признан победителем по всем лотам, на которые подавал заявки, без чьего-либо вмешательства. Однако подозреваемый убедил гендиректора, что тот победил при его помощи. В результате с декабря 2014 года по июль 2018 года общественник получил 6,6 млн рублей.

Следствие прекратило уголовное дело в апреле 2020 года за отсутствием состава преступления.

Позже прокуратура области отменила это постановление. Все материалы были переданы в аппарат регионального СУ СКР для проведения дополнительных следственных действий.

30 июня 2020 года органы СК Саратовской области во второй раз прекратили уголовное дело в отношении Ландо "в связи с отсутствием в деянии состава преступления".

1 декабря прошлого года следствие вновь возобновило расследование дела о мошенничестве в отношении экс-главы ОП.

11 января 2021 года уголовное дело в отношении Ландо в третий раз прекращено за отсутствием состава преступления. За экс-главой Общественной палаты признано право на реабилитацию.

Ландо оставил пост главы палаты в феврале 2019 года.