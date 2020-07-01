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В Калининграде задержали вандала, повредившего основание Вечного огня

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде задержан вандал, осквернивший Вечный огонь мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам, сообщила в среду пресс-служба системы "Безопасный город".

По ее данным, операторы системы накануне отметили подозрительное поведение неизвестного мужчины возле мемориала. Он перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку. Затушить огонь ему не удалось, сказали в пресс-службе.

Информация о происшествии была передана в полицию, наряд которой задержал вандала. По данному факту проводится расследование.

Мемориал 1200 гвардейцам считается главным в Калининградской области воинским монументом, воздвигнутым в память о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

Калининград

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