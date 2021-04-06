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Памятник героям шестой роты в Псковской области осквернили двое безработных

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СК, проверяя сообщения СМИ об осквернении в городе Остров памятника троим десантникам, обнаружили, что это сделали двое безработных горожан, сообщили в управлении комитета по Псковской области.

Установлено, что утром 2 апреля они, будучи пьяными, развернули не в ту сторону бюсты на постаментах. Один подозреваемых уже дает показания, второго продолжают разыскивать.

О посягательстве на памятники стало известно 2 апреля, 3 апреля в СК сообщили, что начали доследственную проверку.

Памятники трем погибшим военнослужащим 6-й роты 104-го полка псковской дивизии ВДВ были открыты в Острове 4 марта 2020 года. В ночь на 1 марта 2000 года шестая рота приняла бой в Аргунском ущелье, рядом с Улус-Кертом, на высоте 776. Девяносто десантников удерживали позиции против более чем 2500 боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. В бою погибли 84 российских военнослужащих, выжили шестеро. 2 десантникам (21 - посмертно) было присвоено звание Героя России, а остальные 68 (63 - посмертно) награждены орденами Мужества.

В Острове стоят памятники рядовым, кавалерам ордена Мужества Владимиру Бирюкову, Александру Коротееву и Алексею Шукаеву.

Псковская область Остров СКР ВДВ Чечня

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