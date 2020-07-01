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Данные онлайн-голосования по Конституции озвучат, предположительно, в 21:30

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Результаты электронного голосования по поправкам в Конституцию будут известны в 21:30, сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Сегодня в 20:00 в штабе по электронному голосованию будет собран шифровальный ключ, начнётся расшифровка, и мы рассчитываем, что в 21:30 мы получим результаты электронного голосования по Москве и Нижнему Новгороду", - сказал Венедиктов в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

По его словам, в штаб электронного голосования ожидается приезд министра связи РФ.

Электронное голосование проводилось только в двух регионах РФ: Москве и Нижнем Новгороде. Участие в электронном голосовании можно было принять с 25 по 30 июня.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
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