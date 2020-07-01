Жители Приамурья, Якутии и Забайкалья завершили голосование по Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Участки для голосования по правкам в Конституцию в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае завершили работу в 20:00 (14:00 по Москве), члены комиссий приступили к обработке последних бюллетеней.

Явка в Амурской области на 18:00 (12:00 по Москве) составила 55,99%, это 347 785 человек с правом голоса. Наиболее активно голосовали жители Тындинского района - 77,29%. Неплохая явка также в Шимановском (76,71%), Свободненском (74,59%), Серышевском (73,48%) и Зейском (70,44%) районах, сообщила "Интерфаксу" заместитель председателя облизбиркома Татьяна Ныркова.

В Якутии, по данным на 18:00 (12:00 по Москве), явка составила 50,4% или 331 025 человек. В столице республики - Якутске - этот показатель составил 41%. По данным ЦИК региона, самая высокая явка отмечается в Оленекском районе - 90% и Верхневилюйском - почти 85%.

В избирательной комиссии Забайкальского края сообщили, что за два часа до закрытия участков свое мнение по поправкам в Конституцию в бюллетенях выразили 442 444 человека, что составляет 56,46% от общего числа жителей региона с правом голоса.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.