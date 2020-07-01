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Жители Приамурья, Якутии и Забайкалья завершили голосование по Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Участки для голосования по правкам в Конституцию в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае завершили работу в 20:00 (14:00 по Москве), члены комиссий приступили к обработке последних бюллетеней.

Явка в Амурской области на 18:00 (12:00 по Москве) составила 55,99%, это 347 785 человек с правом голоса. Наиболее активно голосовали жители Тындинского района - 77,29%. Неплохая явка также в Шимановском (76,71%), Свободненском (74,59%), Серышевском (73,48%) и Зейском (70,44%) районах, сообщила "Интерфаксу" заместитель председателя облизбиркома Татьяна Ныркова.

Изменение Конституции

В Якутии, по данным на 18:00 (12:00 по Москве), явка составила 50,4% или 331 025 человек. В столице республики - Якутске - этот показатель составил 41%. По данным ЦИК региона, самая высокая явка отмечается в Оленекском районе - 90% и Верхневилюйском - почти 85%.

В избирательной комиссии Забайкальского края сообщили, что за два часа до закрытия участков свое мнение по поправкам в Конституцию в бюллетенях выразили 442 444 человека, что составляет 56,46% от общего числа жителей региона с правом голоса.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
Амурская область Якутия. Забайкальский край Конституция

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