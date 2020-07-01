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СКР заинтересовался делом о нападении сотрудника генпрокуратуры на полицейского

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин инициировал проверку распространенного в СМИ видео, на кадрах которого пьяный сотрудник Генпрокуратуры виде нападает на полицейских в отделе МВД.

В заявлении пресс-службы СК отмечается, что по данным СМИ, мужчина, представившийся сотрудником генеральной прокуратуры РФ, был остановлен полицией за нарушение общественного порядка на 2-й Филевской улице. Он был доставлен в отделение полиции, "где применил насилие в отношении полицейского".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о бывшем заместителе начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоре Мыльникове.

На распространенном видео Мыльников, в ответ на просьбу полицейских снять брючный ремень перед водворением в камеру, ударил одного из них ногой и рукой.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что по факту инцидента Генпрокуратура России назначила и проводит служебную проверку. "Сам Мыльников уже уволен с работы", - сказал собеседник агентства.

СКР Генпрокуратура МВД Александр Бастрыкин

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