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Экс-сотрудник Генпрокуратуры РФ осужден за нападение на полицейского

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

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Инцидент с Мельниковым произошел 29 июня. Предположительно, его в нетрезвом виде остановила полиция за нарушение общественного порядка у дома на 2-й Филевской улице в Москве. На распространенном видео Мыльников в ответ на просьбу полицейских снять брючный ремень перед помещением в камеру ударил одного из них ногой и рукой.

Мыльников вину признал, раскаялся в содеянном и до процесса сделал пожертвование в фонд "Покровка", который занимается поддержкой сотрудников и ветеранов правоохранительных органов.

Экс-сотрудник Генпрокуратуры признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Генпрокуратура РФ Игорь Мыльников

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