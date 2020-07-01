Почти 54% избирателей в НАО проголосовали против поправок в Конституции

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - После обработки 90,91% бюллетеней в Ненецком автономном округе 53,98% жителей этого субъекта РФ проголосовали против поправок в Конституцию РФ, "за" - 45,01%.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такие данные фигурируют на информационном стенде в информцентре ЦИК.

На данный момент в РФ обработали более 75% протоколов, "за" поправки в Конституцию проголосовали 77,61% избирателей, "против" - 21,58%.По предварительным данным, явка составила 64,99%.