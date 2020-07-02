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В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Активисты общественных движений, член избиркома, глава муниципального образования рассказали, почему проживающие в Ненецком автономном округе голосовали против изменений, вносимых в Конституцию России: это произошло из-за протестов в связи с заявленным властями объединением Архангельской области и НАО.

По данным ЦИК, большинство во всех регионах отдали свои голоса "за" поправки, "против" - только с 55,35%, "за" там проголосовали 43,7%.

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Глава Тиманского сельсовета НАО Вадим Глухов сказал "Интерфаксу", что "люди голосовали против изменения 67 статьи Конституции, она касается возможности изменения границ регионов с их согласия". Он заявил, что последствия объединения с соседним регионом "могут быть очень плохими для территории": люди боятся потери самобытности ненецкого народа.

Один из членов УИК в Нарьян-Маре, пожелавший остаться неизвестным, сказал "Интерфаксу", что произошло "безусловно, протестное голосование против идеи объединения двух регионов, поскольку изменения в Конституцию могут повлиять на то, что объединение теперь будет возможно вообще без референдума – это одна из возможностей".

Один из основателей Движения "Защиты и развития НАО" Мария Лукьяненко удивлена, что процент проголосовавших против в НАО не оказался выше.

Она отметила, что "регион нефтяной, север, тут трудная жизнь, бездорожье, у нас все дорого, нельзя его просто объединять".

Зампред окружной комиссии Совета ветеранов войны и труда НАО Вячеслав Корепанов также сказал "Интерфаксу", что это ожидаемый результат. Он пояснил, что люди не против Конституции, "а против авантюрной политики, которая была организована 13 мая, когда был подписан меморандум о начале работы по созданию нового региона".

Кроме того, отметил Корепанов, было мало информации о том, какие предложения были направлены в Конституцию, какие из них были приняты.

"А например, было предложение, чтобы недра, природные богатства стали достоянием народа. А это основополагающее предложение никуда не вошло, людей это тоже возмущало. Норвегия сделала природные богатства достоянием народа, не отдала олигархам на откуп, все доходы уходили на улучшение жизни народа. Норвегия выскочила в число первых стран Европы по состоянию людей. А мы, обладая колоссальными природными богатствами, отделывались налогами на их добычу, которые тоже непонятно как вводились", - отметил Корепанов.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Омск
НАО Конституция Архангельская область

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