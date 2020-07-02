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Основатель Petropavlovsk Масловский назначен операционным директором компании

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Основатель Petropavlovsk Павел Масловский назначен на должность операционного директора компании, сообщил золотодобытчик.

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30 июля прошло годовое собрание акционеров Petropavlovsk. По итогам голосования Масловский, бывший гендиректором компании, а также финансовый директор Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не прошли в совет директоров.

По правилам компании, если гендиректор не получил поддержку акционеров как член совета директоров, он должен уйти и с поста гендиректора. Поэтому на период до следующего собрания акционеров совет директоров назначил СЕО компании вместо Масловского его зама Алю Самохвалову.

Котляров остался в должности финансового директора, отмечает Petropavlovsk.

Анализ результатов голосования на годовом собрании показал, что против Масловского проголосовал крупнейший акционер Petropavlovsk - компания "Южуралзолото", которую контролирует семья Константина Струкова (22,37% в Petropavlovsk), а также компании Everest и Slevin (вместе 12,09%) и Fortiana Holdings Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,62% Petropavlovsk, а потом продал большую часть пакета).

Масловский основал Petropavlovsk вместе с Питером Хамбро в 1994 году и много лет возглавлял компанию. Первый перерыв он сделал в 2011-2014 годах - на работу в Совете Федерации, и в этот период оставался почетным президентом компании. Второй - в 2017-2018 годах, когда в Petropavlovsk менялись акционеры.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.

Petropavlovsk Павел Масловский Южуралзолото Данила Котляров Аля Самохвалова

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