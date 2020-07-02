"Южуралзолото" усомнилось в независимости временного совета директоров Petropavlovsk

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК), крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk, сообщила, что ставит под сомнение независимость его временного совета директоров.

"ЮГК считает, что временный совет директоров не отвечает критериям независимости, изложенным в Кодексе корпоративного управления Великобритании", - говорится в сообщении компании.

Во вторник состоялось годовое собрание акционеров Petropavlovsk. По итогам голосования основатель Petropavlovsk Павел Масловский, занимавший пост гендиректора, а также финансовый директор Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не прошли в совет директоров. Избраны в совет были всего четыре человека: представитель ЮГК Максим Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и Шарлотта Филиппс.

До следующего собрания акционеров, которое должно состояться в течение трех месяцев, в совет дополнительно введены четыре временных директора: Аля Самохвалова (зам Масловского, до следующего собрания акционеров назначена СЕО), а также сооснователь Petropavlovsk Питер Хамбро (как неисполнительный председатель), бывший менеджер и член СД Petropavlovsk Джонни Мартин Смит (как независимый неисполнительный директор) и Анжелика Филлипс (также как независимый неисполнительный директор).

"Результаты годового общего собрания акционеров без дополнительного назначения новых директоров означают, что совет директоров будет включать трех независимых неисполнительных директоров и одного неисполнительного директора, который является кандидатом ЮГК. ЮГК считает, что, хотя назначение временного исполнительного директора является необходимым в сложившихся обстоятельствах, назначение трех неисполнительных директоров не является необходимым (хотя, безусловно, их опыт и компетенции позволяют занять соответствующие должности)", - считает "Южуралзолото".

Тем не менее, отмечает ЮГК, она поддержит временный совет директоров Petropavlovsk и планирует привлечь независимых специалистов по поиску руководителей для подбора сильной и разнообразной команды кандидатов для следующего общего собрания.

Petropavlovsk со своей стороны попросил британского регулятора (Комиссию по поглощениям) расследовать действия ЮГК на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок. Компания подозревает среди акционеров группу сговора, возглавляемую ЮГК. Как отмечает Petropavlovsk, анализ результатов голосования на собрании показал, что против Масловского проголосовало "Южуралзолото", которое контролирует семья депутата заксобрания Челябинской области Константина Струкова (22,37% в Petropavlovsk), компании Everest и Slevin (вместе 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,62%, а потом продал большую часть пакета).

По мнению СД Petropavlovsk, результаты голосования были "режиссированы" ЮГК и Николаем Люстигером, экс-советником губернатора Челябинской области, который в течение последних двух лет представлял объединенные интересы Everest и Slevin. Как считает совет директоров Petropavlovsk, Люстигер был в близком контакте со Струковым еще до того, как ЮГК приобрела свою долю, и иногда пытался действовать совместно со Струковым для оказания влияния на компанию.

"Что касается заявления компании (Petropavlovsk - ИФ) о том, что голосование на годовом общем собрании акционеров было срежиссировано ЮГК и г-ном Николаем Люстигером, ЮГК уверенно отрицает подобные обвинения. ЮГК не координировала свои действия с кем-либо из других акционеров", - заявило в своем сообщении "Южуралзолото".

Один из аргументов, которые использует Petropavlovsk, состоит в том, что в мае номинированный ЮГК директор Максим Харин проголосовал вместе с другими директорами за единогласное одобрение переизбрания действующего совета. "Это создало у совета и у акционеров ложное впечатление, что ЮГК будет голосовать за продолжение работы действующего надлежащим образом сформированного совета", - объясняет Petropavlovsk.

"ЮГК отмечает, что в задачи ее кандидата в совет директоров не входит информирование компании о планах ЮГК относительно голосования на годовом общем собрании акционеров, - заявляют в "Южуралзолоте". - ЮГК проголосовала за то, чтобы два независимых неисполнительных директора, выдвинутых компанией (Petropavlovsk - ИФ), остались в совете директоров вместе с кандидатом ЮГК, поскольку ЮГК не планировала ставить под угрозу независимость совета директоров, но хотела, чтобы был сформирован новый независимый совет директоров с их участием".

Petropavlovsk по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков, "Южуралзолото" - пятерку.