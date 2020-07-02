За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

По данным ЦИК, "за" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%.

ЦИК подведет предварительные итоги общероссийского голосования в информационном центре ЦИК в 12:00 в четверг.

Явка на голосовании предварительно составила 64,99%.

Окончательные данные по регионам еще на экранах информцентра не отображаются, однако, по предварительным данным, большинство во всех регионах отдали свои голоса "за", "против" - только Ненецкий автономный округ с 55,35%, "за" там проголосовали 43,7%.

Изначально президент РФ подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. Оно также проходило в течение шести дней до этой даты.