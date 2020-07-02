Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%
Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ уточнил данные по явке на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию - она составила 67,97% от общего числа избирателей.

В Москве явка составила 55,93%. Самая высокая явка зафиксирована в Чеченской республике - 95,14%. Самая низкая в Камчатском крае - 44,08%.

В РоссииЗа поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколовЗа поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколовЧитать подробнее

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме, более 57 млн избирателей проголосовали за поправки в Конституцию.

"За поправки проголосовало 57,7 млн человек - это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. То есть, более половины всех имеющих право голоса", - сказали в Центральной избирательной комиссии.

Утром 2 июля Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 02 июля 2020 годаИзменение Конституции
ЦИК Центризбирком Конституция

Новости по теме

Новости

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене
Изменение Конституции

Памфилова назвала итоги голосования в НАО доказательством честного подсчета

Изменение Конституции

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек
Изменение Конституции

За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов

За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов
Экономический кризис

Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе "Андерсон"

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');