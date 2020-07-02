Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ уточнил данные по явке на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию - она составила 67,97% от общего числа избирателей.

В Москве явка составила 55,93%. Самая высокая явка зафиксирована в Чеченской республике - 95,14%. Самая низкая в Камчатском крае - 44,08%.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме, более 57 млн избирателей проголосовали за поправки в Конституцию.

"За поправки проголосовало 57,7 млн человек - это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. То есть, более половины всех имеющих право голоса", - сказали в Центральной избирательной комиссии.

Утром 2 июля Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий.