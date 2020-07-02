Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене

Военный эксперт обвинялся в передаче немецкой фирме данных о процессе обучения сотрудников ФСБ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал виновным в госизмене Владимира Неелова. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Ему назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно".

"Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы судов, Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными.

Неелов – эксперт Центра стратегической конъюнктуры и Центра стратегических оценок и прогнозов, специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле. Также он автор ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.