Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене

Военный эксперт обвинялся в передаче немецкой фирме данных о процессе обучения сотрудников ФСБ

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал виновным в госизмене Владимира Неелова. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Ему назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно".

"Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы судов, Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными.

Неелов – эксперт Центра стратегической конъюнктуры и Центра стратегических оценок и прогнозов, специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле. Также он автор ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

Петербург Владимир Неелов

Новости

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Изменение Конституции

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%
Изменение Конституции

Памфилова назвала итоги голосования в НАО доказательством честного подсчета

Изменение Конституции

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек
Изменение Конституции

За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов

За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов
Экономический кризис

Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе "Андерсон"

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');