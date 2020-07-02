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Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Декларированный годовой доход президента Татарстана Рустама Минниханова за 2019 год составил 8,8 млн рублей против 8,5 млн рублей годом ранее, сообщается на сайте главы республики в четверг.

Доход его супруги Гульсины Миннихановой в 2019 году вырос в 3,1 раза, до 480,8 млн рублей. Таким образом, за 2019 год она заработала в 54 раза больше мужа.

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В пользовании Минниханова, как и в предыдущем году, находились жилой дом площадью 263,2 кв. метра и земельный участок площадью 414,9 кв. метра.

Супруге главы Татарстана в 2019 году, как и годом ранее, принадлежали три земельных участка (1776 кв. м, 414,9 кв. м и 363 кв. м), гостевой дом (110,7 кв. м), жилой дом (263,2 кв. м), квартира (174,6 кв. м) и машино-место (15,8 кв. м), а также недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, полученная по наследству: квартира (222,2 кв. м) и два парковочных места.

Несовершеннолетний сын президента Татарстана являлся пользователем жилого дома площадью 263,2 кв. м и земельного участка площадью 414,9 кв. м.

Все недвижимое имущество Миннихановых, за исключением двух парковочных мест и одной квартиры, согласно справке, находится в России. Транспортных средств у них нет.

Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года.

Татарстан Рустам Минниханов Гульсина Минниханова

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