Минниханов заявил о своей готовности вновь баллотироваться в президенты Татарстана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду сообщил о своей готовности участвовать в предстоящих выборах главы республики.

"В этом году в сентябре истекает срок моих полномочий. В случае вашего одобрения дальше готов работать, баллотироваться в зависимости от того, какие будут установки с вашей стороны", - сказал Минниханов.

Путин позитивно оценил работу Минниханова и заявил, что поддержит его в случае выдвижения на новый срок.

"По поводу ваших полномочий: да, я знаю, что они истекают, но вы сами только что несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации, и это на самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики", - сказал Путин на встрече с ним, которая прошла в видеоформате.

Путин добавил: "Поэтому я, безусловно, поддержку ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок".