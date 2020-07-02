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В Татарстане задержан экс-полицейский, разыскиваемый за изнасилование студентки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следователи намерены добиваться ареста бывшего инспектора ГИБДД отдела МВД России по Лениногорскому району Татарстана Радика Бадретдинова, обвиняемого сексуальном насилии над студенткой, сообщил "Интерфаксу" представитель республиканского управления СКР.

Правозащитная организация "Зона права", с которой сотрудничает представитель потерпевшей Андрей Сучков, сообщила, что Бадретдинову предъявлено обвинение по статьям об изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.

Ходатайство об его аресте будет направлено в суд в четверг.

Согласно версии следствия, которую приводит "Зона права", в феврале 2020 года на тот момент работавший инспектором ГИБДД Бадретдинов познакомился с 16-летней студенткой в социальной сети и затем на первом свидании надругался над ней в своем автомобиле. Впоследствии Бадретдинов был уволен из МВД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Татарстан СКР

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