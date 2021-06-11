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Суд снова арестовал бывшего полицейского по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана снова арестовал бывшего инспектора ГИБДД Радика Бадретдинова, которого обвиняют в изнасиловании 16-летней, сообщила правозащитная организация "Зона права". Он был взят под стражу в зале суда. Пока он будет арестован до 11 июля.

Лениногорский суд в мае заменил Бадретдинову арест на подписку о невыезде. Это решение обжаловали мать потерпевшей и прокуратура.

Полицейского задержали в июле 2020 года после трех месяцев розыска. Как сообщала "Зона права", следствие полагает, что в феврале 2020 года инспектор познакомился с 16-летней студенткой в соцсети и на первом свидании изнасиловал ее в своем автомобиле. После служебной проверки его уволили из ГИБДД.

В июле 2020 года он был арестован.

Татарстан Лениногорский суд Верховный суд Татарстана ГИБДД Радик Бадретдинов

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