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Главком ВКС рассказал, когда Россия получит глобальный контроль поверхности Земли

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия создаст Единую космическую систему (ЕКС) к 2024 году, и это позволит глобально контролировать поверхность земного шара, заявил главком ВКС России Сергей Суровикин в интервью, которое публикует в пятницу газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

ЕКС состоит из космических аппаратов, летающих по околоземной орбите. Она повысит стойкость системы боевого управления к помехам.

В сентябре этого года должны закончиться испытания испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами "Благовест". На 2022 год запланировано начало развертывания перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооруженных сил Российской Федерации, а с 2023 года начнется развертывание высокоорбитальной космической системы разведки.

По его словам, в интересах Воздушно-космических сил создается унифицированная командно-измерительная система "Топаз", которая позволит управлять космическими аппаратами на всех типах орбит.

Для радиотехнических войск создадут новый радиолокационный комплекс "Ниобий" из современных компонентов. Сегодня на вооружении стоит комплекс "Небо-М". "Ниобий" сможет обнаружить гиперзвуковые летательные аппараты, а обычные аппараты он засечет на большем расстоянии, чем "Небо-М".

ВКС Сергей Суровикин

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