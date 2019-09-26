Космические войска приняли на управление новый спутник Минобороны РФ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Запущенный в четверг с космодрома Плесецк космический аппарат Минобороны РФ принят на управление наземными средствами Космических войск, аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2541".

По данным министерства, с аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2541", сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк. Головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10:55. "Разгонник" продолжил выведение аппарата на целевую орбиту за счет включений собственной двигательной установки.

Летные испытания ракет-носителей серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Это четвертый запуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году.

Ранее специализированный сайт Spaceflightnow сообщал, что российские военные планируют в четверг вывести на орбиту третий по счету аппарат Единой космической системы (ЕКС-3) "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В 2015 и 2017 года на орбиту были выведены первые два новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1 и ЕКС-2 (обозначенные как "Космос-2510" и "Космос-2518").

Сообщалось, что орбитальная группировка в перспективе будет состоять из 10 аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

Они приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США - "Око" и "Око-1".

По данным из открытых источников, в отличие от старых спутников системы "Око" новые аппараты ЕКС "Тундра" будут в состоянии отследить не только сами запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту новых аппаратов, позволяет отдавать через спутники сигнал о необходимости нанесении ответно-встречного удара по противнику.

Управление спутниками "Тундра", как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.

Аппараты ЕКС "Тундра" (изделие 14Ф142) разработаны в АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (Москва) при участии АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина".