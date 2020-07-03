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Убийца женщин в Ивановской области приговорен к пожизненному заключению

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Суд в Ивановской области признал ранее неоднократного судимого местного жителя виновным в расправах над четырьмя женщинами, сообщила в пятницу пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

Судом мужчина признан виновным в убийствах, изнасилованиях и разбое. Приговор - пожизненное лишение свободы.

Преступления были совершены в 2010-2011 годах. Мужчина предлагал жертвам подвезти их или силой усаживал в свою машину. В ближайшем лесу он женщин насиловал, грабил и убивал. Тела двух убитых были сожжены.

Подозреваемого задержали 24 октября 2018 года в Череповце Вологодской области, где он работал маляром. Оттуда его доставили в Иваново. Предъявленные обвинения он признал.

В ходе предварительного следствия было допрошено более 370 человек, проведено около 200 различных экспертиз и исследований. Специалисты СКР, в частности, провели в общей сложности 43 молекулярно-генетических исследования в отношении более 4,7 тысяч человек, проанализировали сведения о телефонных разговорах по мобильным нескольких тысяч абонентов, отметили в ведомстве.

СКР Ивановская область Иваново

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