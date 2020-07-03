Подросток, планировавший убийство школьников в Прикамье, осужден на три года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор 15-летнему подростку, который собирался убить учеников и учителей своей школы, сообщается в пятницу на сайте регионального управления СКР.

Суд установил, что подросток задумал нападение в конце сентября 2019 года. Он хотел отомстить сверстникам за плохое отношение к нему, а учителям - за то, что они игнорировали конфликты между учащимися.

По данным следствия, подросток по телевизору увидел передачу, посвященную памяти погибших при массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, и после этого стал изучать в интернете подробности этого и других аналогичных преступлений.

Подросток собирался прийти в школу с ружьем и ножом, напасть на детей и учителей, однако его мать обратилась в полицию, и трагедию смогли предотвратить.

Психиатрическая экспертиза признала школьника вменяемым, а суд - виновным приготовлении к убийству двух или более человек. Подросток приговорен к трем годам воспитательной колонии. В отношении него также будут применены и меры медицинского характера.

Нападение в политехническом колледже в Керчи произошло 17 октября 2018 года. В тот день студент четвертого курса Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После этого 18-летний юноша покончил с собой. Погибли 20 человек 20 человек, 50 получили ранения. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".