В СКР разработали методы предотвращения нападений подростков на школы

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) разработал методику прогнозирования и предотвращения вооруженных нападений подростков на школы, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"В этом году НИИ криминалистики (Научно-исследовательский институт в структуре Криминалистического центра СКР - ИФ) проведены исследования по многим актуальным темам. Одной из них стали вопросы так называемого скулшутинга (нападения в школах с применением оружия)", - сказал Бастрыкин в интервью, опубликованном в "Российской газете".

Он отметил, что это явление зародилось в США и, по данным одной из американских газет, только за 2018 год и первую половину 2019 года "стрельбу в школах США открывали около 40 раз".

"У нас ситуация другая, но на современных подростков сильное влияние оказывает общедоступная информация о способах совершения преступлений. По результатам проведенного в НИИ криминалистики исследования, выработаны рекомендации для ряда профильных ведомств", - сказал Бастрыкин. Он выразил надежду, что такие рекомендации помогут "срогнозировать и предотвратить трагедии".

Бастрыкин напомнил, что НИИ в структуре Криминалистического центра СКР создан для того, чтобы анализировать правоприменительную практику.

Статистика по скулшутингу

19 февраля 2019 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев озвучил статистику случаев насилия в учебных заведениях, повлекших ранения и гибель людей в 2017-2018 годах в России.

По его словам, за этот период было совершено 24 таких резонансных преступления с использованием оружия и взрывных устройств, в результате которых получали ранения и гибли преподаватели и учащиеся.

В частности, по его словам, в январе 2018 года в ходе драки на ножах в пермской школе пострадали 15 человек. Драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники. Учительница получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Также в январе в ходе нападения с топором ученика девятого класса в одной из школ Улан-Удэ пострадали семь человек. Подросток при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.

В октябре 2018 года в Керчи учащийся Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже, в котором он учился. В результате нападения погиб 21 человек, пострадали более 50.