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Суд удовлетворил иск Мединского к "Ленте.ру" о защите чести и достоинства

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск помощника президента РФ Владимира Мединского к интернет-изданию "Лента.Ру" о защите чести и достоинства, а также защите деловой репутации. Издание должно выплатить Мединскому 500 тысяч рублей, сообщила "Интерфаксу" адвокат Мединского Елена Забралова.

"Эти сведения распространялись целенаправленно, с целью дискредитации его как гражданина и государственного служащего. "Лента.Ру в течение 7 дней с момента вступления решения суда в законную силу обязано опровергнуть оспариваемые сведения и выплатить в пользу истца компенсацию морального вреда", - отметила она.

"Лента.Ру" должна выплатить Мединскому 500 тысяч рублей.

В суде подтвердили, что исковые требования Мединского удовлетворены частично.

В свою очередь главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров предложил "Интерфаксу" получить комментарий в пресс-службе Rambler Group, в которую входит издание. В пресс-службе холдинга пока воздержались от комментариев.

25 ноября 2019 года на сайте издания "Лента.Ру" была опубликована статья "Как Мединский врет россиянам", в которой, как установил суд, распространена недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию Мединского.

Москва Владимир Мединский

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